Caricano abusivamente sul furgone mobili e oggetti dalle case alluvionate: denunciati

SENIGALLIA- Dovranno rispondere del reato di gestione di rifiuti non autorizzata i tre cittadini di origine straniera, due uomini e una donna, identificati e denunciati dai carabinieri di Senigallia. Sono stati “beccati” mentre, girando per le vie del centro con il proprio furgone (ora posto sotto sequestro), caricavano mobilio, ferri e oggetti vari provenienti dalle case alluvionate.

Una volta avvicinati dai militari, gli stessi non hanno saputo giustificare la loro presenza non avendo alcuna autorizzazione per il ritiro dei rifiuti.