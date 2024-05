Schianto tra auto e scooter, donna sbalzata sull'asfalto e portata in ospedale

ANCONA – L’impatto è avvenuto nel primo pomeriggio, per cause da accertare tra le quali non è da escludere il mancato rispetto di una precedenza. Il personale sanitario è intervenuto attorno alle 14 all’inizio di Viale della Vittoria, dove nei pressi dell’incrocio si sono scontrate un’auto ed uno scooter.

A bordo del mezzo a due ruote una 40enne, che ha riportato alcune ferite dopo la caduta ed un colpo al ginocchio. Sul posto, oltre alla Croce Gialla che ha portato al pronto soccorso di Torrette la donna (che non sembra aver riportato gravi conseguenze dalla caduta), anche la Polizia Locale per i rilievi del caso.