Schianto sulla SS 485, due persone all’ospedale: traffico in tilt

A seguito di un incidente tra due macchine avvenuto lungo la SS 485 nel comune di Macerata sono intervenuti i Vigili del fuoco per estrarre i conducenti e permettere il trasporto in ospedale. Traffico in tilt

Mattinata di interventi, nel comune di Macerata, per i Vigili del fuoco. A seguito di un incidente tra due automobili lungo la SS 485 “Corridonia Macerata” al km22 intorno alle 10, la squadra di pompieri è dovuta intervenire per estrarre i due conducenti dalle auto mettendo in sicurezza lo scenario dell’incidente. Le due persone sono state trasportate in ospedale ad Ancona in eliambulanza.

Gravi disagi per il traffico con gli addetti dell’Anas che si stanno prodigando per ristabilire la corretta circolazione. La Corridonia-Maceratese al momento è chiusa in entrambe le direzioni. Presenti sul posto anche Carabinieri, 118 e Polizia locale.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO