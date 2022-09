SENIGALLIA - Investito dal suo stesso trattore, agricoltore di 60 anni in gravi condizioni. L'uomo è stato soccorso in un terreno a Bettolelle, sul posto anche l'eliambulanza. Le sue condizioni sono gravi e il sessantenne è in prognosi riservata.

I motivi dell'incidente sono tuttora in corso di accertamento