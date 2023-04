Si presenta in cassa con il piede sanguinante: ambulanza al centro commerciale

ANCONA - Si presenta alla cassa perdendo sangue dal piede: «Mi sono ferita con l'antitaccheggio delle scarpe». Nulla di preoccupante, ma l'ambulanza al centro commerciale della Baraccola, ieri, ha rubato l'attenzione di molti presenti. Si è trattato di una donna che, provando una scarpa, si è ferita con il sistema di protezione dai furti. Sul posto la Croce Gialla, la donna è stata portata in ospedale in condizioni non gravi.