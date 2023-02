Appena scarcerato, trovato con la cocaina in casa: la droga era in un calzino. Pusher ancora nei guai

ANCONA - Uscito dal carcere appena qualche mese fa, i poliziotti lo hanno trovato con uno spinello in strada mentre in casa aveva un bilancino di precisione e 6 grammi di cocaina nascosti nel calzino. Il 60enne è stato denunciato per spaccio di stupefacenti.

Sempre in casa, all’interno di un contenitore, sono stati trovati due involucri con 1 grammo di cocaina, e 2,5 grammi di hashish oltre a vario materiale comunemente utilizzato per il taglio ed il confezionamento di stupefacente.