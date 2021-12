Sul furgone pieno di attrezzi rubati, la fuga è da film: arrestati due uomini

Fuga da film per due uomini a bordo di un furgone: prima fuggono in piena notte all'alt dei carabinieri sulla SS16 a Montemarciano, poi, durante l'inseguimento, il conducente decide di mollare il volante, aprire la portiera e abbandonare il veicolo scappando a piedi per le campagne. Il mezzo impazzito, con a bordo ancora l'amico, si schianta per poi ribaltarsi su un fianco. Alla fine i due protagonisti di questa vicenda, un 48enne e un 59enne residenti a Napoli, sono stati bloccati a San Silvestro e arrestati dai carabinieri di Senigallia con l'accusa di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Infatti all'interno del loro Dacia Dokker bianco sono stati ritrovati dai militari diversi attrezzi, contenuti in varie valigette e cassette porta attrezzi. Dai primi accertamenti è emerso che una parte di quel materiale era provento di due furti commessi nella serata precedente a Montemarciano. In particolare, un colpo era stato effettuato in via Grazia Deledda all'interno di un furgone in sosta di proprietà di una ditta di Falconara Marittima, e conteneva merce del valore di 3mila euro, mentre il secondo era stato commesso in via Fornaci, dove, dall’interno di un furgone di una ditta di Camerata Picena, erano stati presi attrezzi del valore di mille euro. Tutto il materiale riconosciuto è stato restituito ai legittimi proprietari, mentre gli altri attrezzi da lavoro ritrovati sono stati sottoposti a sequestro, e sono in corso ulteriori accertamenti per verificarne la provenienza. I due responsabili sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato e portati presso il carcere di Ancona Montacuto, dove questa mattina si è tenuta l’udienza di convalida.