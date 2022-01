“Fake Covid-19 vaccines”, la stampa internazionale parla dello scandalo Paolinelli

Li chiamano “fake vaccines” riferendosi alle false vaccinazioni anti-Covid scoperte nei giorni scorsi ad Ancona. La maxi-indagine, che ha portato all’arresto dell’infermiere Emanuele Luchetti e alle misure cautelari per quattro soggetti ritenuti intermediari di una rete su cui tuttora sono in corso approfondimenti, non si è fermata ai confini italiani rappresentando – finora - un “caso unico” in negativo nella lotta al Covid-19.

La notizia è stata riportata da Euronews, canale televisivo d’informazione che racconta gli avvenimenti del mondo trasmettendo in 155 paesi. Anche Independent, tra i più importanti quotidiani del Regno Unito online, ha trattato la vicenda dando modo agli utenti di commentare l’articolo. Non si è fermata all’Europa l’eco della notizia, con il Washington Post (USA) e CTV News (divisione notizie della rete televisiva CTV in Canada) che hanno ripreso il tutto con tanto di foto e video. Anche in Cina, CGTN (China Global Television Network) ha dato risalto alla questione attraverso la piattaforma Youtube. E la “falsa vaccinazione” non è sfuggita neanche a WION (canale d’informazione multinazionale indiano con sede a Nuova Delhi e considerato, per la comunità indiana, al pari di CNN e Al Jazeera).

Immancabili anche le telecamere e le penne di Sky News UK che hanno riportato sulle proprie pagine l’intera vicenda con dovizia di particolari. E del “Paolinelli Gate” avranno letto, infine, anche nell’Underground londinese vista la pubblicazione su “Metro” il cartaceo con più alta diffusione in Inghilterra distribuito gratuitamente alle entrate e alle uscite della metropolitana.