Scambio d’identità per non farsi togliere i punti dalla patente. Centauro denunciato

ANCONA - Sfrecciava in moto lungo la Flaminia, ma alla vista dell’autovelox non ha fatto in tempo a rallentare. Il motociclista viaggiava alla velocità di 95 km orari dove il limite consentito è di 70. Inevitabile, quindi, il flash che ha immortalato il centauro mentre percorreva il tratto di strada ad una velocità abbondantemente fuori dai limiti. Ma l’uomo non s’è arreso all’evidenza, e per evitare la decurtazione dei punti dalla patente ha dichiarato che alla guida fosse una donna. Purtroppo per lui la fotografia ha testimoniato il contrario, dunque si è trovato costretto ad ammettere le proprie responsabilità. A quel punto è stata inevitabile la denuncia alla Procura della Repubblica per falsa attestazione. «Una brillante operazione -commenta la comandante della Polizia Locale di Ancona, Liliana Rovaldi - che ha scoperto il furbetto dei punti sulla patente di guida».

I controlli

Proseguono intanto i controlli da parte della polizia locale lungo il periodo natalizio. Ferie bloccate a tutti gli agenti per il periodo che va dal 15 dicembre alla vigilia compresa. In campo una task force di 30-35 unità al giorno per tre turni di servizio. Mentre dal 26 dicembre all’epifania gli agenti diventeranno 25 a turno, sempre su un totale di 3 turni al giorno. Particolarmente attenzionato sarà il centro città, teatro di spettacoli, mercatini e iniziative di intrattenimento, dove saranno impiegate dalle 3 alle 4 pattuglie appiedate e dislocate sul territorio anche le pattuglie automontate, non solo lungo le intersezioni alle principale arterie del centro, ma anche nelle periferie. Inoltre dal 24 dicembre al 6 gennaio piazza Cavour verrà chiusa al transito delle auto, così da rendere più sicura la permanenza delle persone a piedi.