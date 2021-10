La scala mobile finisce ma lui non si accorge, era ubriaco: cade di faccia e finisce in ospedale

ANCONA - Talmente ubriaco da non accorgersi che la scala mobile stava finendo. E' finito in ospedale il 50enne che, nel pomeriggio di oggi, è stato soccorso alla stazione ferroviaria del capoluogo dorico. Poco prima infatti era caduto con il viso sul pavimento, scivolando a fine corsa della scala mobile. Tra il tasso alcolemico e le ferite riportate è stato necessario l'intervento degli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno poi portato in ospedale. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi.