Le onde la trascinano, lei sbatte sugli scogli: 68enne finisce in ospedale

Paura questa mattina a Portonovo per una 68enne nella zona dei Sassi Bianchi. La donna, a causa del mare grosso, è stata trascinata dalle onde e ha sbattutto un ginocchio sugli scogli. Non riuscendo a muoversi sono scattati i soccorsi. Sul posto sono arrivati immediatamene il gommone di Salvamento Portonovo in collaborazione con la Croce Verde di Castelfidardo e le moto d'acqua della polizia in servizio sul litorale.

La ferita è stata sistemata su una barella galleggiante e caricata sul gommone che l'ha accompagnata al molo di Portonovo dove l'attendeva l'ambulanza della Croce Gialla di Camerano. E' stata trasportata al Pronto Soccorso di Torrette.