Open Day Sbandieratori e nuove divise donate dal birrificio jesino Godog

Nell'ambito dell'iniziativa "Lo Sport si Sposta al Parco" promossa dal Comune di Jesi per permettere alle associazioni di allenarsi negli ampi parchi cittadini, ieri, una parte del gruppo Sbandieratori dell'Ente Palio San Floriano, ha realizzato il suo "Open Day" nella pista di pattinaggio dei giardini pubblici di viale Cavallotti. Un allenamento ed un punto informazioni che ha attirato l'attenzione delle tante persone intente a passare il pomeriggio nel parco più frequentato della città. Un momento pubblico di apertura che anticipa il ritorno agli allenamenti in palestra di ottobre.

Le bandiere sono poi rimaste aperte a fine esibizione per festeggiare l'arrivo di Francesco Capomagi, titolare del birrificio jesino GoDog. L'azienda, lanciata durante il Palio di San Floriano 2016 e fresca di riconoscimenti nazionali tra cui il certificato di eccellenza nella “Guida alle Birre d’Italia” ed il premio "Birra Imperdibile", ha donato nuove felpe al gruppo Sbandieratori. Così Francesco Capomagi: «Ho sempre amato gli spettacoli delle bandiere e partecipo ogni anno volentieri al Palio, sono una realtà storica del nostro territorio e, come birrificio, volevamo essere ancora più partecipi. Un amore per il territorio che si riflette anche nella nostra filosofia produttiva». Le nuove divise verranno indossate dal gruppo durante le varie uscite a Jesi, in Italia e in Europa nella stagione 2021-2022.