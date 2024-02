ANCONA - Cade dalla finestra di un'aula del Savoia Benincasa, choc questa mattina nell'istituto anconetano. Il ragazzo, 14 anni, è stato soccorso dal 118 dopo un volo, sembrerebbe, dal terzo piano della struttura. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il giovane si trovasse in classe con i suoi compagni e la docente. Alla terza ora di lezione la caduta ed il volo nel cortile. Sul posto forze dell'ordine e anche i vigili del fuoco. Dinamica ancora in fase di ricostruzione. Il ragazzo è vivo e si trova in ospedale per tutti gli accertamenti sanitari. Secondo quanto riferito dai sanitari presenti sul posto non sarebbe in pericolo di vita.

