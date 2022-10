Girano in auto nelle zone alluvionate, dentro una banda con precedenti per furti: 4 le persone nei guai

SASSOFERRATO - Nelle scorse ore i carabinieri, grazie alla segnalazione dei cittadini, hanno scoperto 4 persone che giravano a bordo di un'automobile nei pressi di via Cagli di Sassoferrato, una delle zone maggiormente colpite dall'alluvione. A bordo de mezzo c’erano 3 uomini e una donna, tutti di origine macedone e residenti a Roma, di età compresa tra i 30 e i 50 anni.

Il controllo è stato effettuato dalla pattuglia del Radiomobile, in servizio contro i furti proprio a Sassoferrato. La banda, è emerso, era composta da pluripregiudicati con gravissimi reati contro il patrimonio ed è stata fermata grazie alla segnalazione in tempo reale della popolazione. L’autista non aveva mai conseguito la patente: a lui 5.100 euro di multa. Le quattro persone sono state segnalate alle autorità competenti: per tutti è stato disposto il foglio di via obbligatorio da Sassoferrato. In considerazione dell’alluvione che ha colpito proprio Sassoferrato i carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno potenziato i controlli in quelle zone dove ci sono molte case inagibili. Al momento non sono stati segnalati furti. Analoghi controlli vengono effettuati anche a Cerreto d’Esi ed Arcevia che sono le altre due città colpite dal maltempo che fanno riferimento alla Compagnia di Fabriano. Anche in queste località non sono stati segnalati reati predatori grazie anche al controllo capillare di uomini in divisa ed in borghese.