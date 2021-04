Sassi contro le auto in corsa: si cercano i responsabili del gesto

I sassi scagliati contro le macchine che passano in via della Stazione hanno colpito un'auto infrangendo il finestrino e il tettino di un altro mezzo in movimento. Indagano polizia locale e carabinieri

A Castelfidardo qualcuno si avventa contro le macchine di passaggio lungo via della Stazione lanciando sassi. Lo denuncia su Facebook il gruppo cittadino di Fratelli d'Italia che scrive: «Già da qualche tempo giravano voci sul fatto. Da ieri, pare ci sia una certezza: alcune persone si divertono a tirare sassi e pietre dal parco del monumento verso le auto in transito in via della stazione. È stata colpita una macchina, ieri sera. Chi siano coloro che fanno queste cose, non lo sappiamo. L'unica cosa che sappiamo è che questo "gioco" potrebbe essere fatale per i malcapitati. È necessario trovare chi si diverte a compiere questi atti e fermarli».

I massi potrebbero essere partiti dal parco del Monumento. Ad uno dei malcapitati è stato rotto il vetro del finestrino, un altro, beccato sul tettino, per fortuna non ha riportato danni. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine: polizia locale e carabinieri sono arrivati sul posto per capire chi possano essere gli autori di questo assurdo gesto. Intanto in rete si sparge la voce e sul gruppo Castelfidardo Speaker's corner si legge: «Occhio in via della stazione dei ragazzini tirano le pietre dal monumento. E' successo oggi alle 19 ma non è la prima volta che succede».

Gallery