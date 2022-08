Auto sul guardrail improvvisato, rischia di cadere nella scarpata: «Ma quale protezione? Questa cosa rischia di uccidere»

SAPPANICO - L’auto colpisce il “guardrail” fatto di tubi e rete arancione, i residenti manifestano per a sicurezza stradale. L’incidente è avvenuto a Sappanico alcune notti fa.

L’auto si è allontanata, ma un pezzo di carrozzeria è rimasto tra quel che resta dei tubi. Gli abitanti ora chiedono un intervento che metta la parola “fine” al pericolo. «Il botto è stato grosso, noi siamo usciti tutti in strada, quelle non sono protezioni ma è roba che rischia di uccidere» ha commentato il portavoce dell’associazione anti-degrado, Fabio Mecarelli. Oggi sit-in di protesta. «Vogliamo un tempestivo e immediato ripristino del guardrail per rendere sicura questa strada» ha commentato il rappresentante dell’associazione.