Un altro anno con i ruderi, Sappanico riaccende l'albero della speranza. Arriverà anche Babbo Natale

ANCONA – Ormai è una tradizione che si ripete da cinque anni, per riqualificare il borgo e tenere alta l'attenzione sui ruderi che dopo 12 anni sono ancora lì. Sappanico riaccende il suo albero della speranza. A farlo è stata l'associazione Anti Degrado, che ha perso nei mesi scorsi il suo presidente, Paolo Baggetta, morto per una malattia. I progetti e le iniziative del gruppo però vanno avanti. «Paolo ci manca – dice Fabio Mecarelli, portavoce dell'associazione che ora ha assunto anche il ruolo di presidente – ma abbiamo un degno sostituto, suo figlio Angelo, porterà avanti le battaglie per le frazioni come avrebbe fatto Paolo. La nuova amministrazione ci sembra più presente e disponibile a risolvere le questioni delle frazioni, ci ascolta e ci auguriamo che questo venga fatto. L'attenzione nostra continuerà ad essere la stessa. Con il nostro albero la speranza è che le cose cambino». Fabio e Angelo hanno acceso e addobbato l'albero della speranza di Sappanico. La frazione sabato 16 dicembre aprirà anche ai bambini. L'associazione Anti Degrado ha in programma un pomeriggio con Babbo Natale. Dalle 16 alle 18, nel parcheggio di Sappanico, ci sarà un Babbo Natale che darà regali e dolci ai bambini che arriveranno. Potranno fare anche una foto, in una cornice che è stata ideata per l'occorrenza. I regali sono tutti autofinanziati dall'associazione.