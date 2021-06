«Vado a farmi una birra», ma sono le 2 di notte: nei guai un 54enne

Durante la scorsa notte i militari del NORM della Compagnia di Ancona hanno sanzionato, per ubriachezza molesta un 54enne del Bangladesh, sorpreso a circolare intorno alle 2 in Corso Carlo Alberto, urlando frasi sconnesse e infastidendo così la quiete pubblica.

Alla richiesta di chiarimenti dei militari, l'uomo ha risposto dicendo di essere uscito per andare a consumare una birra: per lui è scattata anche la sanzione per aver violato il coprifuoco. Inoltre multati anche a due giovani del posto, sorpresi a circolare in Via Marconi intorno alle ore 3: avevano trascorso la serata con degli amici e non si erano accorti della tarda ora.