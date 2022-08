Guida in stato di ebbrezza, pugno di ferro nel weekend: a farne le spese due uomini

FABRIANO- Fine settimana di intensi controlli da parte dei Carabinieri di Fabriano che hanno svolto servizio di prevenzione contro furti e irregolarità varie nelle strade del centro e non solo. Sono state anche controllati 53 vetture e altrettanti automobilisti.

Complessivamente sono state ritirate due patenti di guida. Nello specifico, una a Sassoferrato dai militari della stazione locale a un quarantenne del posto che aveva un tasso alcolemico oltre due grammi sul litro. Per lui oltre alla patente ritirata, è arrivato anche una denuncia per guida in stato di ebbrezza con auto affidata a persona di fiducia. Un’altra patente, infine, è stata ritirata a Fabriano a un trentunenne residente fuori provincia che aveva un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e inferiore a 0,8. Per lui è scattata la sanzione da 543 euro, il ritiro della patente e l'auto affidata al proprietario.