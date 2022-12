Il bus di Santa Claus fa tappa al Salesi per un pomeriggio di festa con i piccoli pazienti

ANCONA - Il “Santa Claus Bus” lunedì 5 dicembre farà tappa in Ancona per incontrare i piccoli pazienti dell’Ospedale pediatrico Salesi. Babbo Natale e i suoi aiutanti elfi arriveranno allo Stadio Dorico alle ore 15 a bordo del loro autobus carico di giochi, dove incontreranno anche alcuni alunni di una scuola primaria di Ancona. Alle ore 16.30 il programma proseguirà con la visita nella struttura ospedaliera. L’iniziativa è stata organizzata dalla Commissione regionale pari opportunità, in collaborazione con la Fondazione Ospedale Salesi Onlus.

«Questo progetto – spiega la Presidente della Cpo Maria Lina Vitturini – è stato appoggiato subito da tutta la Commissione, con il patrocinio del Consiglio regionale che ringrazio, ed è stato realizzato con il prezioso aiuto della Fondazione Salesi, della direttrice Laura Mazzanti e del presidente Antonello Maraldo. Ringraziamo anche le aziende Clementoni e il Gruppo Gabrielli che hanno contribuito a questo appuntamento solidale fornendo i doni. L’obiettivo è quello di regalare ai bambini e alle loro famiglie un pomeriggio di festa e di condivisione».