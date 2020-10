La malattia non le ha dato scampo, Anna Lisa si è spenta a soli 43 anni

SANT'ANGELO IN PONTANO - Anna Lisa ha tentato con tutte le forze di sconfiggere un mostro che da tempo l'aveva stretta nella sua morsa. Purtroppo non ce l'ha fatta ed ora un'intera comunità piange la sua scomparsa.

Si è spenta nella notte Anna Lisa Graziosi, insegnante 43enne di Sant'Angelo in Pontano, in provincia di Macerata. La donna, conosciutissima in tutto il paese, aveva fondato l'associazione "Pro-muovi-amo la vita" oltre ad organizzare tante iniziative per raccogliere fondi per la ricerca. Anna Lisa lascia suo marito Stefano e la figlia Lucilla, di appena 10 anni. I funerali verranno celebrati sabato mattina alle ore 10.30 in piazzale Trento.