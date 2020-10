Sanità, Pintucci (Cgil Marche): «Carenza organico, attingere anche da altre graduatorie»

ANCONA - Sos personale sanità. A dichiararlo è Matteo Pintucci, segretario generale Fp Cgil Marche.

«Implementare l’organico? Dobbiamo mettere in campo tutti gli strumenti necessari, anche la possibilità di attingere dalle graduatorie di altre amministrazioni. Questa può essere la strada percorribile per avere soluzioni immediate, che chiediamo da tempo». Secondo le stime della Fp Cgil, «mancano all’appello tanti professionisti della sanità, non ci sono ad oggi graduatorie utilizzabili ma dobbiamo agire subito tenuto conto dei tetti di spesa ricalcolati e delle opportunità contenute nel decreto Rilancio». Tra l’altro la questione del personale si pone anche in relazione alla riapertura del Covid Center di Civitanova Marche. «Occorre agire il prima possibile – conclude Pintucci - domani, alla riunione con i vertici della sanità, verificheremo tutte le possibilità in campo».