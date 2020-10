Sanità, Difensori civici: ad Ancona il coordinamento nazionale

ANCONA - Si riunirà ad Ancona il coordinamento nazionale dei Difensori civici presieduto dal Garante delle Marche, Andrea Nobili. Il 13 e 14 ottobre l'organismo, ospitato a palazzo Raffaello, sarà chiamato a fare il punto sul lavoro portato avanti in questi anni ed ad approfondire alcune tematiche legate a sanitàe gestione dell'emergenza Covid.

In tal senso il coordinamento sarà chiamato ad affrontare il tema dell'istituzione del Garante della Salute, che ha già ottenuto il parere favorevole da parte della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative, il Codice etico per il diritto alla salute dei minori che nelle Marche ha già portato alla firma del relativo protocollo tra Garante e direttore generale Asur e, infine, la medicina scolastica. «La difesa civica- sottolinea Nobili in una nota- rafforza la democrazia, facendo sentire le istituzioni più vicine ai cittadini. Quello di Ancona è un appuntamento importante che ci permetterà di fare il punto sul suo stato nel nostro paese e sull'impegno messo in campo dagli stessi difensori nell'emergenza sanitaria».