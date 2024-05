Paura sul San Vicino, 13enne si perde nel bosco. Task force per ritrovarla

Una mattinata all'aria aperta si è trasformata in un momento di paura per una famiglia residente a Chiaravalle, quando la loro figlia di 13 anni si è smarrita in un bosco ai piedi del Monte San Vicino. La tredicenne, approfittando della bella giornata, si era allontanata per fare una passeggiata lungo uno dei sentieri che portano alla croce del Monte San Vicino. Tuttavia, non facendo ritorno, i genitori hanno iniziato a cercarla, preoccupati per la sua incolumità.

Provvidenziale l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, dei carabinieri forestali e del Soccorso alpino. Dopo circa un'ora di apprensione, la ragazzina è stata ritrovata sana e salva dai vigili del fuoco del distaccamento di Apiro, poco dopo mezzogiorno. La giovane avrebbe perso l'orientamento non riuscendo a trovare la strada per raggiungere i propri genitori. Fortunatamente la ragazzina è stata ritrovata sana e salva e ha potuto riabbracciare i familiari.