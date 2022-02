Addio a Samuela Frontini: «Oggi viene via l’altra metà del mio cuore»

ANCONA - Comunità in lutto per la morte a soli 48 anni di Samuela Frontini. Era socia, insieme ad Emanuele Crostella, della società Fullcolor Design nella zona industriale di Camerano.

Per anni Samuela ha lottato contro una terribile malattia che alla fine non le ha lasciato scampo. Lascia la famiglia e il compagno, Marco Mecozzi, che sui social le dedica un ricordo struggente: «Metto questo messaggio perché è dell’anno scorso, lo stesso giorno: eri stanca, oggi tanto stanca e hai deciso che era ora di riposarti un po’. Sei e sarai l’amore della mia vita ed io sarò sempre il tuo Gossoh Ossoh come come piaceva tanto chiamarmi perché russavo sempre. Ti amo e ti amerò per sempre con te oggi viene via l’altra metà del mio cuore. Ciao amore mio». Era grande appassionata di rugby. Il compagno stesso era stato giocatore ed arbitro con la Sef Stamura e con l’Ura Ancona.