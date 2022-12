Salvò una donna dal fiume di fango. L’appuntato Giugia “Nuovo Eroe” dell’alluvione all’Expo Consumatori 2022

ANCONA - Il coraggio e la prontezza di riflessi dell’appuntato speciale dei carabinieri Sergio Giugia ha salvato da morte certa Susanna Beciani, una donna che la notte del 15 settembre scorso è rimasta intrappolata nella sua auto durante l’alluvione a Senigallia. Un gesto che stamattina (1 dicembre) è valso al militare il premio “Nuovi Eroi” conferito da Assoutenti durante l’Expo Consumatori 2022. «Siamo felici di assegnare il premio a chi ha rappresentato nel modo migliore i valori dell'Arma, intervenendo con coraggio per salvare vite umane» ha commentato il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi. Un riconoscimento che ogni anno l’associazione dei consumatori assegna a cittadini ed enti che si sono distinti per il coraggio e per i gesti di altruismo verso il prossimo. Quest’anno tra i premiati da Assoutenti figura anche Sergio Giugia, appuntato della Compagnia di Senigallia distintosi per aver salvato la donna rimasta bloccata nella sua auto, circondata da un fiume di acqua e fango.