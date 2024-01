Il calcio dorico piange Salvatore Mazzarano: aveva giocato con l'Ancona in serie A

Serie C

Il calcio dorico piange Salvatore Mazzarano. La notizia della sua sua scomparsa è arrivata nel primo pomeriggio di oggi, con il tam tam sui social che l’ha amplificata fino ad arrivare in riva all’Adriatico dove il giocatore pugliese aveva scritto le pagine più belle della sua carriera. Mazzarano, morto a soli 58 anni, era stato infatti una colonna difensiva dell’Ancona con la quale aveva collezionato oltre 100 presenze. Arrivato nella stagione 1991/92 dal Casarano, aveva contribuito alla promozione della formazione dorica in Serie A, disputando in biancorosso l’annata vissuta dai biancorossi nel massimo campionato ed anche quella successiva nel torneo cadetto, culminata con il raggiungimento della finale di Coppa Italia persa nel doppio confronto con la Sampdoria.

Difensore roccioso, solido in marcatura, all’esperienza nelle Marche aveva poi fatto seguito il rientro nella “sua” Puglia, dove centrò con il Taranto il salto di categoria dalla D alla C2, torneo che lo vide protagonista anche con la casacca del Castrovillari, prima di concludere con il calcio giocato giocato al Fasano, in quarta serie. Negli ultimi anni si era dedicato ai giovani calciatori ed era stato anche opinionista in alcune televisioni locali: dopo alcuni problemi di salute si è spento nella sua casa, lascia la moglie Gianna ed i figli Lucia, Fabiana e Luigi. I funerali si svolgeranno domani venerdì 12 gennaio, alle ore 16, a Massafra presso la Chiesa di San Leopoldo Mandic.