Si incastra tra la ringhiera del balcone e rischia di precipitare: soccorso un Rottweiler

OSIMO - Si è incastrato nella ringhiera del balcone ed è rimasto in bilico rischiando di volare per metri. Paura questa mattina, poco dopo le 10, in un appartamento di via Chiaravallese. Il cane, un meraviglioso Rottweiler, è stato soccorso dai vigili del fuoco che lo hanno imbracato e liberato dall'ostruzione. Per fortuna l'animale sta bene ed è stato riconsegnato al proprietario, visibilmente provato per la tensione.