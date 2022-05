Punto da una medusa va in shock, scattano i soccorsi in mare aperto: poi il trasporto in ospedale

ANCONA - Un uomo di 50 anni è stato soccorso in mare dopo essersi sentito una scossa al collo a seguito di un'immersione nelle acque tra Mezzavalle e Portonovo. Probabilmente punto da una medusa è riuscito a risalire in barca ed ha iniziato a lamentare dolore al collo, occhi e del gonfiore in tutto il corpo. Sul posto è intervenuto il gommone della società salvamento di Portonovo. I soccorritori, con l'ausilio degli operatori della Croce Verde di Castelfidardo, lo hanno caricato e trasportato a riva per il successivo trasporto in ospedale. Intervenuta anche l'automedica del 118 partita da nosocomio di Torrette. Per fortuna ora sta bene.