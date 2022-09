Saltano sulle auto della polizia, fanno scattare gli allarmi e scattano selfie: Daspo per il gruppo di giovani 

OSIMO - Saltano sulle auto della polizia parcheggiate in piazza Marconi, le scuotono e fanno scattare gli allarmi per poi immortalare tutto con dei selfie. Era successo la notte dello scorso 26 giugno, oggi per i quattro ventenni è scattato il Daspo urbano da parte del Questore. Non potranno entrare nei pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento del centro di Osimo.