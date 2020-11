Saltamartini, assessore: «In arrivo oggi nelle Marche 17mila tamponi»

ANCONA - L'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini fa sapere che nelle Marche arriveranno oggi, 4 novembre, diciassettemila tamponi molecolari e antigenici rapidi. «Processiamo ogni giorno poco meno di duemila tamponi- spiega Saltamartini in una nota riportata dall'agenzia Dire - e avevamo un'autonomia di quattro, cinque giorni e, a seguito di numerose richieste, il Commissario ci ha comunicato l'invio della dotazione. Come già noto, abbiamo richiesto un considerevole aumento dei tamponi, in modo tale da raggiungere cinquemila tamponi molecolari, mille e cinquecento molecolari rapidi e cinquemila e cinqucento antigenici rapidi giornalieri».

Saltamartini fa sapere anche che la giunta regionale, nell'ultima delibera di indirizzo: «Ha dato mandato alla Suam regionale (la stazione unica appaltante marchigiana) di diventare soggetto attuatore per acquistare, in autonomia, direttamente sul mercato, come prevede l'attuale legislazione, i materiali necessari per dotare le nostre strutture».