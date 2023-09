Piscina delle Saline, assolti ex vicesindaco e assessore: «Il fatto non sussiste»

SENIGALLIA – A febbraio scorso era arrivata la prescrizione, per il reato di abuso d'ufficio sul caso della piscina delle Saline, per l'ex sindaco Maurizio Mangialardi, il suo vice di allora Maurizio Memè e l'assessore alla Cultura di quegli anni Simonetta Bucari. La Procura aveva contestato loro di aver predisposto una delibera con cui il Comune si impegnava a prorogare la gestione dell'impianto sportivo alla società Uisp invece di indire un bando pubblico come previsto dalla normativa. Oggi sono stati assolti perché «il fatto non sussiste» i membri della Uisp, Massimo Tesei, responsabile organizzativo del comitato di Senigallia e Giorgio Gregorini, ex presidente territoriale.

Erano accusati di truffa aggravata per aver inviato «un rendiconto mendace dell'attività della piscina, difforme dal bilancio effettivo, inducendo in errore i funzionari comunali sui reali utili ottenuti omettendo così di versare le somme dovute all'amministrazione comunale». Erano gli ultimi due imputati rimasti a processo. La loro colpa, per la Procura che aveva chiesto due anni di condanna, non aver versato le somme dovute all'amministrazione comunale. Dal reato di abuso d'ufficio era arrivata l'assoluzione anche per altri tre ex rappresentati della giunta Mangialardi: Chantal Bomprezzi, Gennaro Campanile ed Enzo Monachesi. Avevano fatto l'abbreviato.