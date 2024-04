Sale a bordo di un'imbarcazione e mangia svuotando la cambusa: denunciato e punito con il foglio di via

ANCONA – Aveva consumato il pasto comodamente seduto all’interno di un’imbarcazione - da dove aveva prelevato cibo e bevante presenti nella cambusa – che però non era la sua. L’uomo, un cittadino italiano di circa 40 anni, residente fuori regione e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, si era introdotto di nascosto all’interno del natante, che era ormeggiato in una banchina riservata del porto, mangiando e bevendo prima di essere scoperto e denunciato.

Ritenuto socialmente pericoloso e visti i suoi precedenti, il Questore ha emesso il Foglio di Via Obbligatorio con il quale ha imposto all’uomo di lasciare il territorio comunale di Ancona con il divieto di farvi ritorno per un periodo di 4 anni, provvedimento la cui violazione potrebbe comportare la reclusione da sei a diciotto mesi ed una multa fino a 10mila euro.