Saldi estivi 2020, Confcommercio Marche: «Ossigeno per le imprese»

ANCONA – Nelle Marche i saldi partiranno sabato 1° agosto e si concluderanno il 15 di ottobre. La scelta di posticipare quest’anno la data di avvio dei saldi estivi è stata presa a seguito dell’emergenza da Covid-19 e del fatto che le imprese maggiormente coinvolte e colpite, come i negozi di abbigliamento e accessori, hanno riaperto dopo il lockdown soltanto nella terza decade di maggio.

«Quanto stabilito dalla Dgr sui saldi è stato deciso sulla base di un’assunzione di responsabilità – spiega il prof. Massimiliano Polacco Direttore Confcommercio Marche –, così come la decisione della deroga, con la quale è stata data a tutte le Imprese la possibilità di effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti l’avvio dei saldi, per dare modo alle attività di poter scontare e vendere soprattutto la merce che è rimasta ferma nei negozi nel periodo di chiusura forzata a causa dell’emergenza da Covid-19. Un altro provvedimento studiato per cercare di tutelare al massimo le Imprese con l’obiettivo di sostenerle in questo delicato momento di transizione verso un’auspicata ripresa. Saranno dunque saldi anomali ma pur sempre saldi che generano soddisfazione e buonumore per le persone a caccia degli affari. Per i commercianti rappresentano un momento per tirare le somme di una stagione subito “mozzata”, ma che può ancora riservare qualche sorpresa. Un po’ di liquidità aiuta, ma non servirà certo a compensare le perdite e le risicate marginalità della ripartenza. Ma quello che importa è che i consumatori continuino a sostenere con i loro acquisti, oggi ancor più convenienti, i negozi di prossimità anche per riconoscere, non solo idealmente, ma anche concretamente il valore che le nostre attività danno al territorio in termini di offerta, qualità, servizio, professionalità, vivacità, illuminazione, sicurezza e decoro».