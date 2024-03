Paga in una sala scommesse con 50 euro, ma la banconota è falsa: denunciata

ANCONA – Aveva effettuato diverse giocate in una sala scommesse, ma al momento di pagare ha consegnato al personale una banconota falsa. I poliziotti sono intervenuti in zona stadio dopo una segnalazione effettuata da alcuni dipendenti, che si sono accorti di avere tra le mani 50 euro contraffatte. Agli agenti è stato riferito che una cliente, italiana di circa 40 anni, dopo diverse giocate, aveva pagato con una banconota risultata falsa dopo il controllo nell’apposito lettore.

La donna che l'aveva utilizzata, sentita dai poliziotti, ha riferito di non essersi accorta che quei 50 euro fossero falsi, nonostante non presentassero la filigrana, fossero lisci al tatto e con la banda olografica parzialmente scollata, oltre a presentare l'assenza di altri requisiti richiesti dalla legge. La donna, che ha aggiunto di aver ricevuto quella banconota – poi sequestrata dalle forze dell’ordine – da una sua amica, a seguito di una vincita presso un'altra sala scommesse, è stata denunciata per il reato di spendita di moneta falsificata.