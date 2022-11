«Dopo il sacco di plastica ora c'è un pannello rimediato, la cabina del gas non è ancora sicura». Residente denuncia di nuovo

ANCONA – La cabina del gas di Sappanico parte seconda. La plastica che Edma aveva messo a protezione del pannello volato via per il maltempo è sparita oggi pomeriggio. «Tornando a casa ho trovato un piccolo miglioramento – dice Fabio Mecarelli, residente e portavoce dell'associazione Anti Degrado - non c'è più il telone nero ma c'è uno sportello rimediato, messo con delle viti autofilettanti che in caso di emergenza per aprirla subito non so come si farà. Poi spaccature in basso, non è in sicurezza nemmeno così, c'è una vite appoggiata sotto, alla prossima sventata vola via. Contento? No. Da due anni non si può aver questo, la cabina doveva essere cambiata non rimediata. Se deve essere aperta in fretta che si va bisogna svitare? Non basta la chiave sola. Rattoppiamo ma non aspetterò sei mesi per avere una cabina decente, sono un po' troppi».