Ruote squarciate alla rivale, un video la riprende: a processo per danneggiamento aggravato

SENIGALLIA - Una volta era il motorino, un’altra l’auto. Se non era la sua era quella della compagna. Danni continui ai loro mezzi di trasporto. Perché? Chi poteva avercela con loro? Alla fine una coppia senigalliese ha messo una telecamera fuori casa per riprendere fino alla strada dove parcheggiavano i veicoli. Da un video hanno riconosciuto le movenze di una donna che avrebbe nutrito interesse per l'uomo della coppia. Arrivata di notte vicino alla loro auto, una Bmw, parcheggiata lungo la strada, si sarebbe abbassata in corrispondenza degli pneumatici e poi sarebbe andata via. La mattina hanno trovato due gomme tagliate. E' bastato questo per far arrivare a processo davanti al giudice Pietro Renna una 46enne, difesa dall'avvocato Corrado Canafoglia, per danneggiamento aggravato.

Questa mattina hanno testimoniato le parti offese che però non hanno visto il volto dell'imputata nel video riconoscendo solo le movenze. La difesa ha chiesto di vederlo in aula ma il video è rimasto sempre in commissariato. Non lo avrebbe visto nemmeno il magistrato. L'avvocato ha chiesto di acquisirlo e il giudice ha accolto l'istanza rinviando l'udienza al 4 ottobre per vedere la registrazione. Al processo si è arrivati dopo che la donna si è opposta ad un decreto penale di condanna. L'imputata nega i fatti e non sarebbe lei in quel video. Per quell'uomo non avrebbe nutrito nessun interesse. Si conoscevano appena.