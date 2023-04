Vandali senza cuore, forate le gomme del mezzo che trasporta i disabili

JESI - Nella mattinata di mercoledì scorso, in una via Mercantini frequentata da persone dirette al mercato, qualcuno non ha trovato di meglio che forare due gomme del furgone di JesiServizi adibito a trasporto delle persone con disabilità che si trovava parcheggiato nelle vicinanze. Ovviamente è stata subito sporta denuncia alle forze dell’ordine e chissà che qualche telecamera della zona non abbia ripreso il responsabile. Resta il gesto assolutamente ingiustificabile, tanto più esecrabile in quanto condotto su un mezzo che svolge un compito sociale importante.