Ruota panoramica, meno due giorni alla sua attivazione. Il montaggio prosegue a ritmo serrato

ANCONA - Mancano due giorni all’attivazione della ruota panoramica di piazza Cavour. L’attrazione sta prendendo forma, nello stesso posto delle precedenti edizioni. Questa mattina gli operai laboravano a ritmo serrato per finire il montaggio in tempo. Sabato, a partire dalle 10, sarà pronta e attiva per salirci sopra e godere del panorama. La ruota è alta 30 metri e avrà giochi di luci spettacolari. Rimarrà in città fino al 27 gennaio 2024. Sarà una delle attrazioni del Natale dorico, ereditate dalla nuova giunta dal governo cittadino precedente. A portare la ruota per la prima volta ad Ancona è stata infatti la giunta Mancinelli.