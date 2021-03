Smontano e rubano una finestra dalla villetta delle vacanze estive: denunciati

I due già noti alle forze dell'ordine sono stati denunciati dai carabinieri per furto aggravato in concorso

Smontano e rubano la finestra di una villetta e la caricano sull’auto pronti a partire. I due uomini, un 40enne e un 50enne già noti alle forze dell'ordine, sono stati fermati e denunciati dai carabinieri di Fabriano per furto aggravato in concorso. I militari in pattuglia hanno controllato i due uomini e, avvicinandosi all’auto, si sono accorti che all’interno del mezzo c'era il grosso oggetto a due ante. Così sono inziate le domande da parte dei carabinieri per cercare di capirne di più e, vedendo che non vi era stato alcun acquisto nelle ore precedenti, hanno capito essere un oggetto rubato. In effetti dalla villetta mancava proprio una finestra.

Le forze dell'ordine hanno svolto una perquisizione domiciliare e, a casa di uno dei due soggetti, sono state rinvenute piccole tracce di cocaina e così per lui è scattata la segnalazione come assuntore in Prefettura. Inoltre i due uomini sono stati multati con una sanzione di 400 euro ciascuno per essere usciti senza giustificato motivo. La finestra è stata sequestrata e verrà riconsegnata al proprietario quando potrà tornare a Fabriano e si allenteranno le restrizioni Covid. Il proprietario è stato informato dalle forze dell’ordine.