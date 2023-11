Erano pronti a tornare nel campo rom di Roma con mille euro di cosmetici rubati: due arresti

JESI- Rubano cosmetici del valore di mille euro, scatta l’arresto per due giovani rumene. Ieri pomeriggio, i poliziotti del Commissariato di Jesi hanno notato un’auto sospetta in transito, già segnalata in quanto gli occupanti erano dediti a commettere furti negli esercizi commerciali. La vettura, fermata in viale Don Minzoni, direzione Ancona, è stata sottoposta a controllo. All’interno c’erano quattro giovani, due donne e due uomini tutti di nazionalità rumena, mentre l’auto è risultata intestata ad una società di noleggio con sede a Roma. Durante il controllo i quattro occupanti erano particolarmente nervosi e inquieti, più volte hanno ripetuto agli agenti di doversi allontanare per rientrare a Roma, nel campo rom di via Salaria. Insospettiti, i poliziotti hanno perquisito l’auto per scongiurare il possesso di armi.

Il controllo, negativo per le armi, ha permesso di rinvenire due buste contenenti 74 prodotti cosmetici senza scontrino prelevati da un negozio jesino. Sospettando la provenienza furtiva, i poliziotti hanno chiesto riscontro al titolare dell’esercizio commerciale che ha confermato ammanchi dagli espositori per un valore complessivo di oltre mille euro. Tramite foto, le due donne rumene sono state riconosciute dal titolare: poco prima della chiamata degli agenti, erano entrate nel negozio per poi uscire senza passare per le casse e portando indosso la refurtiva. Ad attenderle fuori i due uomini a bordo dell’auto con la quale si sono poi allontanati velocemente. Tutti prodotti rubati sono stati restituiti in sede di denuncia al titolare del negozio. Le due donne, una di 18 e l’altra di 21 anni, incensurate, sono state tratte in arresto per furto aggravato in concorso, mentre i due uomini, di 18 e 21 anni, sono stati deferiti a piede libero.