Rubano cosmetici e li nascondono nel body: denunciate due rom. Avevano già colpito in città

JESI- Erano già state arrestate per aver rubato cosmetici, ma le due giovani rom provenienti da un campo nomadi di Roma sono tornate in città ed hanno messo in atto un altro colpo. Scoperte dalla polizia dopo aver fatto razzia di prodotti, sono state denunciate per furto aggravato continuato in concorso. Alcune settimane fa, il responsabile di un negozio si è presentato in Commissariato ed ha sporto querela per il furto di cosmetici del valore di 600 euro. I poliziotti, acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate all’interno del centro commerciale, hanno notato due donne, una con gli occhiali da sole e di presunta etnia rom, entrare nel negozio e asportare svariati prodotti di cosmetica nascondendoli all’interno di un body nel quale avevo praticato un foro. Successivamente sono uscite indisturbate.

Comparata la fisionomia delle due donne immortalate dalle telecamere di videosorveglianza con le immagini a disposizione del Commissariato, è risultato che si trattava di due componenti della banda di rumeni arrestata lo scorso novembre per furto di cosmetici ed abbigliamento. Le due giovani, una di 21 e l’altra di 22 anni, che vivono in campi rom a Roma, sono state individuate grazie ad una nota di rintraccio e pertanto sono state denunciate.