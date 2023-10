Arrestato due mesi fa, ruba di nuovo: stavolta porta via 6mila euro di profumi

ANCONA - Arrestato ad agosto per furto, ruba di nuovo in un negozio di via Flaminia. L'uomo, 37enne italiano, ha portato via nel pomeriggio di oggi alcune confezioni di profumo dal valore complessivo di 6mila euro.

E' stato riconosciuto grazie alle videocamere di sorveglianza e rintracciato poco dopo in corso Carlo Alberto con ancora la refurtiva al seguito. E' stato denunciato.