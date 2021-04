Ruba nei negozi poi cerca di piazzare la merce in strada: denunciato

Le Volanti della polizia dorica lo hanno individuato mentre cercava di vendere ai passanti capi di abbigliamento rubati poco prima in un negozio in corso Carlo Alberto

Ruba dei capi di abbigliamento in un negozio poi esce in fretta, percorre pochi metri a piedi e cerca di vendere la merce ai passanti in piazza Ugo Bassi. La polizia di Ancona ha individuato e denunciato il ladro che ieri pomeriggio si aggirava in corso Carlo Alberto. Le Volanti sono accorse sul posto quando la titolare di un negozio si è accorta della scomparsa dagli scaffali degli indumenti. Neppure il tempo di arrivare e verificare il furto che alla sala operativa è arrivata un'altra telefonata. Questa volta da parte del titolare di un negozio di ottica, sempre in quella zona, che riferiva di aver notato un uomo aggirarsi con fare sospetto all'interno del suo esercizio per poi andarsene frettolosamente.

Gli agenti hanno messo insieme più dettagli possibili per identificare il ladro e subito hanno capito chi fosse. Infatti il sospettato di origine straniera era già noto alle forze dell'ordine, aveva precedenti e numerosi fogli di via a suo carico da diverse città italiane. I poliziotti in poco tempo lo hanno individuato in piazza Ugo Bassi mentre cercava di "piazzare" la merce ancora con il cartellino e ben confezionata. Non ha fatto in tempo a mostrare gli occhiali rubati che gli agenti lo hanno preso e portato in questura. E' stato denunciato a piede libero e la merce è stata restituita ai legittimi proprietari.