Ruba 4 paia di pantaloni da una bancarella: il ladro percepiva il reddito di cittadinanza

Ruba quattro paia di pantaloni da una bancarella del mercato e, quando viene arrestato, si scopre che percepisce il reddito di cittadinanza. E' quanto accaduto ieri mattina. Un 40enne di origini pugliesi già noto alle forze di polizia, è stato arrestato ad Ancona dalla Polizia per furto aggravato commesso ai danni di un venditore ambulante di piazza Roma. Per lui è scattata anche la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale in quanto, durante il tentativo di fuga su un autobus, ha dato in escandescenze aggredendo una poliziotta della Mobile che si trovava sul mezzo per arrestarlo.

Tutto è iniziato ieri quando gli uomini della questura, su disposizione del questore Cesare Capocasa, stavano presidiando la zona viste le diverse segnalazioni di furti nelle ultime settimane, Sono stati degli agenti in borghese della squadra Mobile di Ancona che, mentre pattugliavano il mercato di piazza Roma, hanno assistitio alla scena. L'uomo è avvicinato al venditore ambulante, ha preso i pantaloni ed è scappato verso gli autobus. Inseguito dal commerciante, il 40enne ha tentato prima di salire su un bus di linea poi, visto che il mezzo tardava a ripartire, è corso verso piazza Pertini e via Montebello. Qui è salito su un altro autobus ma ad attenderlo c'era una poliziotta della Mobile che lo ha bloccato e immobilizzato a terra. Prima però lui ha dato in scandescenze e l'ha aggredita procurandole una prognosi di 7 giorni.

Disposti i dovuti accertamenti al 40enne è stato riconosciuto anche un altro furto, avvenuto nella mattinata di ieri. Aveva rubato il portafogli ad una donna anziana che si trovava sul bus insieme alla figlia. Inoltre sono in corso accertamenti investigativi volti a riscontrare la responsabilità dell’arrestato anche per altri episodi avvenuti nei giorni scorsi. L’uomo è stato quindi arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, trattenuto nelle celle di sicurezza della Questura. L’arresto è stato convalidato e il giudice ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune pugliese di origine. Il questore ha disposto nei suoi confronti il foglio di via obbligatorio, con obbligo di dimora nel Comune di residenza, con divieto di fare ritorno nella provincia di Ancona per tre anni.