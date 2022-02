Chiede il cellulare al disabile: «E' una chiamata urgente», poi glielo ruba

ANCONA - Ruba il telefono a un disabile che glielo aveva prestato per fare una chiamata urgente: rintracciato e denunciato dalla polizia ferroviaria. E’ successo alla stazione di Ancona.

A finire nei guai è stato un 26enne. Il giovane, dopo aver chiesto il telefono in prestito per una comunicazione urgente, si è allontanato con il cellulare. Il derubato si è rivolto agli agenti che, grazie alle immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza, sono risaliti all’identità del ladro. Rilevante anche l’accertamento della cronologia di navigazione in internet effettuata dal 26enne, verificata attraverso il computer e l’account domestico del proprietario del cellulare. I dati hanno permesso di risalire ai destinatari delle chiamate e identificare pienamente l’autore del furto».