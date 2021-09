Prima ruba un furgone, poi si dà alla fuga: arrestato un 50enne

Ruba un mezzo ma viene sorpreso dai carabinieri. A quel punto prova a scappare ma i militari lo bloccano e lo arrestano. E' accaduto ieri notte a Castelfidardo. A finire in manette un 50enne originario della provincia di Foggia denunciato per furto e tentato furto aggravato.

La vicenda

Verso le ore 2 di notte una pattuglia del Norm stava transitando nella zona industriale di Castelfidardo, dopo la segnalazione ricevuta al numero di emergenza “112” circa un tentativo di furto. I militari hanno notato un uomo scappare frettolosamente a piedi verso il Klass hotel. Arrivato al parcheggio, il ladro si è messo alla guida di un'utilitaria ma, alla vista della pattuglia dei carabinieri, è scappato in direzione statale 16. Dopo un breve inseguimento i militari sono riusciti a bloccarlo, hanno accertato così che nella zona era stato rubato un autocarro Fiat Ducato e parcheggiato nel piazzale davanti ad un capannone. Il 50enne aveva tagliato la rete perimetrale e forzato le porte d’ingresso per accedere all’interno di due aziende del posto. Accertata la responsabilità dell'indagato, l'uomo è stato arrestato e portato in carcere a Montacuto mentre il furgone è stato restituito al legittimo proprietario.