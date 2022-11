ANCONA - Attraversa il varco d’uscita del negozio di abbigliamento in corso Garibaldi, scatta l’allarme. L’uomo, 37enne rumeno, aveva con sé una felpa per la quale non aveva scontrino e con il sistema antitaccheggio ancora inserito. Lui negava di averla rubata, sul posto è arrivata la polizia allertata dal personale. E’ stato denunciato per tentato furto aggravato.