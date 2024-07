Ruba un liquore e picchia la guardia giurata del supermercato: giovane in carcere per tentata rapina

ANCONA- Cerca di rubare una bottiglia di liquore poi, nel tentativo di fuggire, picchia la guardia giurata che lo ha scoperto. Attimi di tensione ieri in un supermercato di via Giordano Bruno. Il personale dell’esercizio commerciale ha allertato i poliziotti per una colluttazione in corso tra due uomini. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato il vigilante alle prese con un giovane visibilmente agitato. La guardia giurata ha raccontato di aver notato il ragazzo aggirarsi tra gli scaffali della corsia liquori con fare sospetto e, una volta raggiunto, ha nascosto una bottiglia sotto la t-shirt. Alla richiesta di mostrare quanto celato, il giovane ha brandito la bottiglia di liquore per poi tentare la fuga verso l’uscita, ma è stato bloccato dal vigilante. Il ragazzo ha provato a divincolarsi sferrando gomitate, ma l’addetto alla sicurezza ha resistito fino all’arrivo dei poliziotti.

Il giovane, un somalo di 18 anni con precedenti e con in atto un Foglio di via obbligatorio da Ancona emesso dal Questore Capocasa qualche mese fa, è arrestato per tentata rapina e per la violazione della misura di prevenzione. Condotto presso gli uffici della questura su disposizione dell'Autorità giudiziaria, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa di essere portato in tribunale per la direttissima di questa mattina (12 luglio). L’arresto è stato convalidato.