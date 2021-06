Cammina sulla statale e ruba una bici: incastrato dalle telecamere e denunciato

Ruba una bici parcheggiata in strada mentre cammina con alcuni amici lungo la Statale 16. Denunciato per furto dai carabinieri della Compagnia di Senigallia. L'episodio è accaduto sabato pomeriggio poco prima delle 18. Il proprietario, un 45enne titolare di un negozio della zona, aveva lasciato la bicicletta fuori dall'esercizio per recarsi al lavoro quando si è accorto del furto. Così ha immediatamente allertato i militari.

Visionate le telecamere i carabinieri hanno individuato il ladro che poco dopo è stato intercettato mentre camminava a piedi. Il mezzo è stato recuperato e riconsegnato al legittimo proprietario. Per lui invece è scattata la denuncia.